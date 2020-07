Vijf wissels? ‘Het houdt het spel fris, daardoor kan het niveau omhoog’

Door Nik Kok



Ole Gunnar Solskjaer is voor altijd de eerste trainer die vijf keer tegelijkertijd wisselde in een officieel duel. Dat was het geval op 24 juni in de wedstrijd van Manchester United tegen Burnley. In de tachtigste minuut was het dringen langs de zijlijn toen de Noorse oefenmeester, Scott McTominay, Daniel James, Andreas Pereira, Juan Mata en Odeon Ighalo inbracht voor Paul Pogba, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Mason Greenwood en Anthony Martial.