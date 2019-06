Vilhena begonnen bij FK Krasnodar: ‘Het was tijd voor een nieuwe club’

Trainer Murad Musajev is pas 35 jaar. Maar de eindverantwoordelijke van FK Krasnodar heeft de regie stevig in handen bij de nummer drie van de Russische Premjer Liga. En dus wordt er keihard getraind tijdens het trainingskamp in het Oostenrijkse Bad Waltersdorf. Met Vilhena nadrukkelijk in de voorste gelederen. De Nederlander arriveerde gisteren in de namiddag in Oostenrijk, tekende in de avond officieel zijn vijfjarig contract en stond vanochtend op het veld.



,,Ik ben fit, heb na de Nations League met Oranje maar kort vakantie gehad’’, zegt Vilhena. ,,De conditie is er dus nog gewoon. Ze houden hier van hard trainen vertelde Younes Namli (ex-PEC Zwolle, red.) al. Maar dat vind ik alleen maar fijn.’’