Virgil van Dijk baalt van gebrek aan goals: ‘Maar in zo'n wedstrijd kan je het bijna nooit goed doen’

Het Nederlandse elftal heeft tegen Gibraltar in een matige wedstrijd een 3-0 overwinning geboekt in het kader van de EK-kwalificatie. Oranje kwam in de Kuip geen enkel moment in de problemen en werd nog eens extra in het zadel geholpen door een rode kaart vroeg in de tweede helft voor Gibraltar. Aanvoerder Virgil van Dijk is ondanks de belangrijke drie punten ontevreden over het veldspel.

Een zeer flets Nederlands elftal scoorde via Memphis Depay in de eerste helft slechts één keer en recht op veel meer had het op basis van gecreëerde kansen ook niet. Ronald Koeman bracht bij rust Donyell Malen en Cody Gakpo voor Georginio Wijnaldum en Steven Berghuis en dat sorteerde (kort) effect. Nathan Aké tekende voor het tweede doelpunt van de avond.

Kort daarna werd Liam Walker van het veld gestuurd nadat hij met gestrekt been op de enkel van debutant Mats Wieffer ging staan. Desondanks kwam Oranje ook tegen tien Gibraltarezen geen moment in zijn spel. Het veldspel was verre van overtuigend, al maakte Aké er in de 82ste minuut met een van richting veranderd schot nog wel 3-0 van.

Van Dijk niet tevreden

Van Dijk is teleurgesteld over hoe Nederland voor de dag kwam. ,,Ik denk dat we nog steeds slordig waren in balbezit. Het was een lastige avond, sowieso. Je probeert ze kapot te spelen, zuinig in balbezit te zijn, snel van kant wisselen. Je scoort wel drie goals, maar je moet er meer maken. Dat moeten we verbeteren voor de volgende periode.”

Volledig scherm Virgil van Dijk viert de 2-0 van Nathan Aké. © ANP

Of het te maken heeft met veel spelers die niet in vorm zijn? ,,Misschien. Je probeert, je strijdt, je probeert volop druk te zetten. Dat verwacht iedereen ook. Dat het beter had gemoeten, is duidelijk. Dat is iets wat we zeker in de Final Four in juni moeten laten zien.”

Nathan Aké heeft vertrouwen in nieuwe bondscoach

,,Het was een avond zoals we hadden verwacht, veel kansen, veel de bal. We hebben niet veel goals gemaakt, maar op een andere dag hadden we er misschien meer gemaakt. De eerste intentie was om de wedstrijd te winnen en dan daarna wil je zoveel mogelijk goals maken. Het is altijd lastig als je tegen tien in de box staat. De drie punten pakken en in de zomer weer verder. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze trainer een goede weg in zijn geslagen.”

De mandekker spreekt van een lastige avond. ,,Kijk, weet je wat het is. Vandaag was een wedstrijd waarin je het bijna nooit goed kan doen. Je moet bij wijze van spreken met 10-0 winnen en dan heb je het pas goed gedaan. Voor ons persoonlijk was het initiatief laten zien en zoveel mogelijk scoren. In balbezit moet het stukken beter. Dat zullen we moeten oppakken.”

Ake zag dat Nederland 48 doelpogingen ondernam, waarvan er elf tussen de palen belandden. Gibraltar kwam in iets meer dan 90 minuten tot geen enkele doelpoging. ,,We waren niet heel scherp voor de goal. In principe waren we alleen maar in de zestien", aldus de man van twee doelpunten. Hij vond Oranje wat onrustig voor de goal. ,,Dat komt ook doordat je zoveel kansen en mogelijkheden hebt, ik denk dat het iets te gehaast werd. Maar dat is iets voor de volgende keer.”

