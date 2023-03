Virgil van Dijk heeft ‘geen flauw idee’ wat virus binnen Oranje veroorzaakte: ‘Het is een mentale tik’

,,Wat er gebeurd is? Er zijn vijf jongens naar huis, helaas”, zei Van Dijk op de persconferentie. De verdediger wilde niet te veel uitweiden. ,,Er is een virus ontdekt, buikgriep. Dat is flink balen, maar ik heb geen flauw idee van de oorzaak. Ik heb echt geen idee. Wat ik heb gegeten? Kipkerrie. Of dat de boosdoener was? Ik heb echt geen flauw idee, echt niet. Niemand weet het en suggereren naar de oorzaak is niet aan ons. Hopelijk worden het niet nóg meer jongens.”

Van Dijk baalt wel van de vijf afmeldingen, onder wie Matthijs de Ligt, die mogelijk naast Van Dijk in het centrum van de verdediging zou staan. ,,Natuurlijk is het een mentale tik. Maar ik heb alle vertrouwen in de andere jongens. Als je wordt opgeroepen voor Oranje dan ben je goed genoeg om te spelen voor Oranje. Natuurlijk zullen we Frenkie (de Jong, red.) en Matthijs en de andere jongens missen, maar ik heb alle vertrouwen in de anderen.”

Volledig scherm Virgil van Dijk tijdens de training in Zeist. © Pro Shots / Stefan Koops

Hoe hij met de verdediging van plan is Kylian Mbappé te gaan afstoppen? ,,Het is elf tegen elf en niet vaak één tegen één. Soms wel, maar dan gaat het erom dat je goed staat en elkaar helpt. Maar natuurlijk: Kylian is van wereldklasse en het is duidelijk dat hij het verschil kan maken.”

Van Dijk was op de persconferentie zeer te spreken over assistent-coach Sipke Hulshoff, die nieuw is bij Oranje: ,,Ik kende Sipke niet, dus je moet elkaar leren kennen. Maar je ziet zijn kwaliteiten en die bevallen mij zeer. Hij is duidelijk en tactisch sterk", zei Van Dijk, die wel erkende dat het gevoel met Ronald Koeman als bondscoach vertrouwd is.

Programma EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.