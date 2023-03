Virgil van Dijk na afgang in Frankrijk: ‘We verliezen de bal te makkelijk en zijn slap in de duels’

,,Als je na zeven minuten 2-0 achterstaat wordt het een hels karwei. Het is heel slecht hoe we hier beginnen. Dan loop je de hele avond achter de feiten aan. Dit zullen we zeker moeten bekijken. Het is moelijk om zo kort na de wedstrijd al te analyseren, maar na zeven minuten is het al klaar. Ik weet niet of het de slechtste interland is die ik heb beleefd. Het is zeker een flinke tik. We hebben ons geprobeerd te herpakken na die slechte start, maar dat is niet gelukt. We hadden veel te veel balverlies en waren te slap in de duels. Frankrijk straft dat direct af", zei Van Dijk.