Virgil van Dijk schaamt zich voor eerste helft Oranje: ‘Als we naar het EK willen, moet het veel beter’

Het Nederlandse eindigde het interlandseizoen in mineur. Na de halve finale van de Nations League tegen Kroatië werd ook de troostfinale tegen Italië verloren (2-3) . Vooral de dramatische start van de wedstrijd in Enschede baarde aanvoerder Virgil van Dijk veel zorgen. ,,Ik schaam me er gewoon voor.”

Bondscoach Ronald Koeman wilde na het verlies van woensdag tegen Kroatië in de halve finale iets zien van eerherstel. Daar kwam het niet van. Italië leidde na 20 minuten al met 2-0. ,,Wel een beetje ja”, zei Van Dijk op de vraag bij de NOS of er nu reden is tot paniek. ,,Hoe we ons de eerste helft laten aftroeven, steeds te laat met druk zetten. Dat kan gewoon niet en mag ook zeker niet gebeuren. Dat is heel teleurstellend. Ik schaam me er gewoon voor, het is niet goed genoeg.”

Daarbij richt Van Dijk de blik ook alvast naar voren, want meteen na de zomer staan er EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland op het programma. ,,Als we naar het EK willen dan moet het veel en veel beter”, weet Van Dijk. ,,We moeten allemaal goed in de spiegel kijken.”

Na rust richtte Oranje zich op en dat zorgde zowaar nog voor een spannende ontknoping. ,,We gingen toen meer 1 op 1 spelen en dan creëer je kansen. Je speelt natuurlijk ook voor de eer. Wat we de eerste helft lieten zien, daar komen de fans niet voor. Het was gewoon slecht.”

Spelers hebben met elkaar gesproken

Na afloop kwam ook Dumfries voor de camera. Hij vertelde dat de spelers een stevig gesprek hebben gehad na afloop van de nederlaag tegen Italië. ,,Vooral de manier waarop is natuurlijk niet goed. Dat hebben we zojuist ook met elkaar besproken. Dat is uiteraard onvoldoende. Natuurlijk zijn er harde woorden gevallen in de kleedkamer en wijs je elkaar op de verantwoordelijkheden.”

Ik denk niet dat er ooit iemand bij Oranje komt en zijn best niet doet. Frenkie de Jong

Daarbij kwam vooral naar voren dat niet iedereen deed wat er van hem gevraagd werd. ,,Het was niet goed en bepaalde afspraken kwamen we niet na. Dat moet beter. Vier wedstrijden elf tegendoelpunten is natuurlijk ondermaats. We hebben ook tegen elkaar gezegd dat we harder moeten verdediger en scherper moeten zijn op het voorkomen van doelpunten.”

Frenkie de Jong vond Oranje niet lamlendig

Frenkie de Jong vertelde aan de NOS vooral te zijn geschrokken van de openingsfase. ,,De eerste helft was heel erg slecht. Ik denk dat we daar de wedstrijd hebben weggeven. In het druk zetten waren wij heel slecht, er was altijd wel iemand vrij van hen en de kansen die zij kregen, maakten ze af. Of het lamlendig was? Ik snap dat het er zo uitziet, maar dat komt omdat je overal te laat bent. Ik denk niet dat er ooit iemand bij Oranje komt en zijn best niet doet.”

Oranje gaat dus met een kater de zomervakantie in en moet zich oprichten voor de EK-kwalificatie in september. ,,Het is nu einde seizoen, iedereen is toe aan vakantie en dan hebben we gelijk in september belangrijke wedstrijden tegen Griekenland en Ierland, wat normaal gesproken onze concurrenten worden voor EK-kwalificatie. Maar je weet niet hoe iedereen in september binnenkomt: misschien is iedereen dan beter in vorm. Er is geen paniek, ik denk dat we in september goed voor de dag kunnen komen.”

