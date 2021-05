Virgil van Dijk zet streep door EK met Oranje: 'Teleurstelling is groot, maar dit is de juiste keuze’

,,Ik ben in een stadium beland dat ik moest kiezen: zou ik deelnemen aan het EK of niet? Met alles dat er speelt, voel ik dat het fysiek gezien de juiste beslissing is om niet naar het EK te gaan. Ik ga nu in de zomer de laatste fase van de revalidatie in. De volledige focus gaat uit naar het nieuwe seizoen’’, aldus Van Dijk, die enorm teleurgesteld is. ,,Ik mis de kans om als aanvoerder op het EK te spelen, maar het is zo gelopen. Ik moet dit accepteren, we moeten het allemaal accepteren. Ik denk dat dit de juiste beslissing is als je kijkt naar het hele plaatje. Het is lastig, maar ik heb er vrede mee.’’ Ook op het Twitter-kanaal van het Nederlands elftal spreekt hij over een zwaar besluit.