Virus houdt Van de Pavert aan de kant

,,Ik merkte dat ik minder energie had en heb in overleg met de medische staf besloten om wat onderzoeken te laten doen. Daaruit bleek dat ik een virus in mijn lichaam heb'', vertelt Van de Pavert.



,,De komende periode gaan we proberen om dit te behandelen. Hoe lang ik uit de running ben, is moeilijk te zeggen. Dat laat ik aan de medici over, ik weet in ieder geval dat ik de komende weken niet aan het voetballen kom.''