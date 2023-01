Vitesse boekt bij rentree Davy Pröpper als prof knappe uitzege op Heerenveen

PSV wil met nieuwe aanvallers uit crisis komen, Ruud van Nistel­rooij blijft stevig in het zadel

Vreugde over de komst van een of twee nieuwelingen moet deze week de PSV-zielen balsemen, na het echec van Emmen. Ondertussen zit Ruud van Nistelrooij nog stevig in het zadel in Eindhoven.

26 januari