Vitesse dun in centrumverdedigers na blessure Thelander

Onderzoek wees donderdag uit dat zijn linkerenkel is gebroken. Thelander, door Vitesse overgenomen van FC Zürich, wordt direct geopereerd en kan naar verwachting tot de winterstop sowieso niet voetballen, aldus een woordvoerder.



Thelander is niet de enige centrale verdediger die bij Vitesse is uitgeschakeld. Arnold Kruiswijk voetbalt al lange tijd niet wegens rugproblemen. Maikel van der Werff viel zondag in de wedstrijd tegen sc Heerenveen uit. Of hij zondag tegen AZ inzetbaar is, moet nog blijken.