Vitesse haalt ex-Ajax-doelman Kjell Scherpen terug naar de eredivisie

Trainer Thomas Letsch gaf beiden in de voorbereiding een kans, maar door de knieblessure van Schubert was er tot nu toe van een concurrentiestrijd geen sprake. Houwen speelde mede daarom de eerste twee duels, maar ging bij de start tegen Feyenoord (2-5) direct gruwelijk in de fout.

‘Kjell voldoet aan profiel’

,,We zochten nog naar een bepaald type keeper en Kjell voldoet met zijn lengte, bereik en uitstraling aan het gewenste profiel”, zegt technisch directeur Benjamin Schmedes. ,,Kjell is een keeper die er direct kan staan. Hij beschikt, ondanks zijn nog relatief jonge leeftijd, over de nodige ervaring en heeft ook genoeg wedstrijd- en trainingsritme.”

Scherpen brak in 2018 door bij FC Emmen, de club uit zijn geboortestad die dat jaar was gepromoveerd naar de eredivisie. De boomlange keeper (2.06 meter) werd na één seizoen voor 1,5 miljoen euro verkocht aan Ajax.



In Amsterdam speelde hij voornamelijk met het beloftenteam in de eerste divisie. Hij kwam tot vier optredens in het eerste elftal, waaronder het thuisduel in de kwartfinale van de Europa League met AS Roma (1-2) in 2021.