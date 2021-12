Vitesse heeft geen kind aan Cambuur en wint doelpuntrijke subtopper

Assistent-trainer Pascal Bosschaart mocht bij afwezig van trainer Henk de Jong (ziek) de honneurs waarnemen bij Cambuur, de verrassende nummer 5 van de eredivisie. Met veel plezier zal hij later niet terugdenken aan zijn debuut als hoofdcoach in de eredivisie, want Vitesse walste in de eerste helft over Cambuur heen. Eerst schoot Sondre Tronstad raak uit een hoekschop, daarna verdubbelde Loïs Openda de score en even later schoot Thomas Buitink in de korte hoek de bal binnen. Thomas Tol deed vlak voor rust namens Cambuur uit een vrije trap nog van dichtbij iets terug.