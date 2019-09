Vitesse kan voor één dag boven Ajax en PSV komen in de stand

Geen vrees voor Heerenveen-voorhoede bij Van den Brom

20 september Ajax kreeg het vorige week even benauwd van sc Heerenveen en dan vooral door de voorhoede met Jens Odgaard en de pijlsnelle mannen op de flank, Mitchell van Bergen en Chidera Ejuke. Zondag moet FC Utrecht die in de tang houden voor resultaat in het Abe Lenstra Stadion.