Vitesse legt zich niet neer bij nederlaag tegen Sparta: ‘We hebben nog alles te winnen’

Bekerwinst voedt het geloof bij PSV dat het rijkere Ajax is te pakken

Levert één bekerfinale meer op dan alleen de ‘Dennenappel’? Ofwel: gaat PSV de verhoudingen met Ajax vanaf nu weer vaker doen kantelen in zijn voordeel? Beide clubs gaan deze zomer in de steigers. Maar waar bij PSV het klusteam en de koers al duidelijk zijn, is Ajax nog zoekende.

18 april