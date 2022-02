Vitesse verliest grip op harde kern: incident bij FC Utrecht is hoofdstuk in seizoen vol misdragingen en geweld

De aanhang van Vitesse ontstak het vuurwerk zondag in Utrecht na pakweg 25 minuten. Er was sprake van een wraakactie. Op 7 november staken supporters van FC Utrecht vuurwerk af in Gelredome. In de Domstad vlogen de fakkels de aangrenzende vakken in en het veld op. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd.



Voor Vitesse stapelen de incidenten met de aanhang zich zo op. De club ontving al 115.000 euro aan boetes van de UEFA voor incidenten in de Conference League.



Er waren telkens ongeregeldheden. In de Sloveense stad Maribor vond een nachtelijke vechtpartij plaats met aanhangers van Mura. Daarbij belandden hooligans van de Arnhemse club in het ziekenhuis. De zaak werd onder het tapijt geveegd.