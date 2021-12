Vitesse vierde na winnende treffer Openda, PEC Zwolle gaat winterstop in met zes punten

Het was voor de 21-jarige aanvaller uit Luik, die Belgisch jeugdinternational is maar ook voor Congo en Marokko mag gaan spelen, al zijn tiende treffer van dit seizoen. Daarmee staat de van Club Brugge gehuurde aanvaller op de topscorersranglijst van de eredivisie nu naast Ajax-spits Sébastien Haller en Feyenoord-spits Bryan Linssen.



Openda scoorde in de eerste minuut na rust op aangeven van zijn vleugelaanvaller Nikolai Baden Frederiksen, die de bal in zijn voeten geschoven kreeg door PEC Zwolle-middenvelder Thomas van den Belt. Openda had in de 67ste minuut ook nog een goede kans op de 2-0, maar PEC-keeper Kostas Lamprou kwam goed uit zijn doel en bracht redding met zijn voet. De ploeg van Dick Schreuder, die in de eerste vier maanden van dit seizoen nog assistent van Thomas Letsch bij Vitesse was, bleef daardoor in de wedstrijd. In het laatste halfuur bleek echter dat PEC alle moeite heeft met scoren of zelfs goede kansen creëren.

Volledig scherm Loïs Openda schiet de 1-0 binnen. © Pro Shots / Paul Meima

PEC Zwolle nog altijd op zes punten

Kort voor rust leek PEC Zwolle nog op voorsprong te komen via Mustafa Saymak, maar Luka Adzic (de man van de assist) stond nipt buitenspel bleek toen de VAR de beelden van de 0-1 nog eens goed bekeek. PEC Zwolle-captain Bram van Polen was na afloop realistisch. ,,We hebben goed gespeeld, zeker in de eerste helft, maar dat is op dit moment helemaal niet belangrijk. We hebben punten nodig en dat is ons weer niet gelukt. 2021 is een jaar om snel te vergeten. Nu lekker de kop leegmaken in de winterstop en daarna heel sterk beginnen aan de tweede seizoenshelft, anders wordt het een heel moeilijk verhaal voor ons om erin te blijven", zei de 36-jarige captain, die zijn 250ste wedstrijd in de eredivisie speelde en al zijn 420ste in totaal voor de club uit Zwolle, dat hem in 2007 oppikte bij Vitesse.

Daar was weinig aan gelogen, want PEC Zwolle sluit de eerste seizoenshelft af met slechts zes punten na achttien wedstrijden. De achterstand op nummer zeventien Sparta Rotterdam, dat donderdagavond de belangrijke thuiswedstrijd tegen nummer vijftien RKC Waalwijk speelt, is al zes punten.

Vitesse kan redelijk tevreden terugkijken op de eerste helft van het seizoen. De club overwintert ook in de nieuwe Conference League, al liet trainer Antonio Conte van Tottenham Hotspur nog weten dat zijn club in beroep wil gaan. Spurs werd uitgeschakeld na een reglementaire nederlaag tegen Stade Rennais (3-0), een wedstrijd die niet doorging vanwege een corona-uitbraak bij Tottenham Hotspur. De club uit Londen moest ook twee competitieduels laten schieten.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops

