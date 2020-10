Vitesse weken zonder Bero na blessure bij Slowakije

Invalbeurt van kwartier Buijs doet mee bij Alblasser­dam in derde klasse: ‘De fysio van FC Groningen ziet me maandag wel’

11 oktober Danny Buijs, die zes dagen geleden als coach van FC Groningen nog won van Ajax, maakte vandaag zijn rentree als voetballer. Hij deed dit bij zijn amateurclub VV Alblasserdam, waarvan hij nog altijd lid is. In de thuiswedstrijd tegen Ameide (1-1) in de derde klasse deed hij in de tweede helft ruim een kwartier mee. ,,En ik heb nu het gevoel alsof ik door twaalf vrachtwagens ben overreden.’'