Vitesse wil van de nul af

CL-stats Berghuis maakte eerste CL-goal Feyenoord in de Kuip sinds Lurling

18 oktober Feyenoord verloor gisteren ook zijn derde wedstrijd in de Champions League en staat nu al op het randje van Europese uitschakeling. Samen met statistiekenbureau Gracenote zetten we de drie meest opvallende wetenswaardigheden over het duel op een rijtje.