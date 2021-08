Vitesse wint op bezoek bij PEC, maar ziet Bazoer geblesseerd uitvallen

Trainer Thomas Letsch had zijn elftal in Zwolle op twee plekken gewijzigd. Tomás Hájek verving Danilho Doekhi, die in de wedstrijd tegen Dundalk (1-2) een hamstringblessure opliep. Loïs Openda speelde in plaats van Oussama Darfalou. De Belgische aanvaller was geschorst voor het duel in Ierland. Hij mist donderdag ook de uitwedstrijd tegen Anderlecht.

De wedstrijd in Zwolle was allesbehalve hoogstaand. In de rommelige openingsfase speelde Vitesse-keeper Markus Schubert een hoofdrol. De Duitser ging twee keer in de opbouw in de fout, waardoor PEC bijna kon scoren. Daarnaast redde Schubert ook fraai op een kopbal van Slobodan Tedic.



Vitesse kwam vervolgens uit het niets op voorsprong. Baden Frederiksen had in de twintigste minuut net buiten het strafschopgebied de ruimte om uit te halen: 0-1. De Arnhemmers kregen daarna de volgende defensieve tegenslag te verwerken. Spelbepaler Riechedly Bazoer viel geblesseerd uit. De ernst van de blessure is onduidelijk, maar daarmee zit nu wel heel de centrale verdediging (Doekhi, Bazoer, Jacob Rasmussen) in de lappenmand.

Volledig scherm Riechedly Bazoer raakt geblesseerd. © Pro Shots / Niels Boersema

In de tweede helft was het spel van zowel PEC Zwolle als Vitesse niet veel beter. Hoogtepunt was de ingreep van Milion Manhoef. Toen Pelle Clement voor doelman Schubert verscheen, voorkwam de rechtsback op het laatste moment met een goede ingreep een tegentreffer. Invaller Thomas Buitink van Vitesse kreeg in de tachtigste minuut nog de kans om de wedstrijd op slot te gooien, maar hij schoot tegen teamgenoot Darfalou aan.



Na de zege op PEC staat over vier dagen alweer de volgende wedstrijd op het programma. Donderdag neemt Vitesse het in de play-offs van de Conference League op tegen Anderlecht. De eerste wedstrijd is in Brussel, 26 augustus is de return in GelreDome.

Volledig scherm Mustafa Saymak namens PEC Zwolle in duel met Vitesse-speler Sondre Tronstad. © Pro Shots / Niels Boersema

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

