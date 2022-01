Vitesse zet de toon in Elftal van de Week

Vitesse is de nieuwe seizoenshelft goed begonnen. De Arnhemmers staan na hun 0-1 overwinning op Feyenoord met maar liefst vier spelers in het Elftal van de Week. Ook de goede prestaties van RKC zijn terug te zien: de Waalwijkers zijn met twee man vertegenwoordigd.

Door de zege van Vitesse in een lege Kuip zijn de Arnhemmers Feyenoord tot op drie punten genaderd in de strijd om de derde plek. Met name uitgerekend de door Feyenoord begeerde Riechedly Bazoer (7,5) en collegaverdediger Maximilian Wittek (7) hielden achterin alles potdicht. Spil op het middenveld was de frivool voetballende Thomas Buitink (7,5) en aanvaller Loïs Openda (8), die met veel van zijn elf treffers dit seizoen al beslissend was voor zijn werkgever, kroonde zich door knullig uitkomen van Feyenoord- en Oranjedoelman Justin Bijlow tot matchwinnaar.

RKC boekte dit weekend een even broodnodige als welverdiende overwinning op Go Ahead. De Eagles kregen in de eigen Adelaarshorst de bal maar niet langs de uitstekend keepende Etienne Vaessen (7). Hij hield zijn doel dit seizoen al voor de vierde keer schoon en bediende bovendien met een machtige uittrap Finn Stokkers: 0-1. Diezelfde Finn Stokkers (7,5), afgelopen seizoen overgenomen van Fortuna Sittard, zorgde een klein kwartier later voor paniek in de Deventer defensie. De foute terugspeelbal die daarvan het gevolg was, stelde Michiel Kramer in staat de 0-2 te maken.

Ook de teruggekeerde Brian Brobbey (8) verdient een plek in het Elftal van de Week. De spits, die bij RB Leipzig maar niet uit de verf kwam, had met zijn twee treffers een groot aandeel in de 3-0 zege van zijn Ajax op bezoek bij Utrecht. Ploeggenoten Ryan Gravenberch (7) en Jurriën Timber (7,5). Uitgerekend Timbers tweelingbroer Quinten, die bij Utrecht in de basis stond, leidde door balverlies de vroege 0-1 in.