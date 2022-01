Vivianne Miedema sprak al met Paris Saint-Germain en FC Barcelona: ‘Wil graag de Champions League winnen’

Feyenoord heeft voormalig PSV’er Jorrit Hendrix zo goed als binnen

Feyenoord twijfelt niet meer over de komst van Jorrit Hendrix. De 26-jarige middenvelder verblijft nu nog met zijn club Spartak Moskou in Dubai, maar de planning is dat hij zich nog deze week in Rotterdam meldt om officieel te tekenen bij de nummer drie van de eredivisie.

18:14