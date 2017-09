Vlaar mist bekerduel met MVV door knieblessure

Staartploegen Willem II en Twente hofleverancier Elftal van de Week

10:25 Voorafgaand aan dit weekeinde hadden zowel Willem II als FC Twente nog nul punten, dus het was de ploegen er alles aan gelegen om vol in de aanval te gaan. Dat resulteerde voor beide ploegen in drie punten én in drie spelers in het Elftal van de Week.