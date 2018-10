'Voel me nog steeds geen echte spits'

MemphisMemphis Depay speelt onder Ronald Koeman iedere wedstrijd als centrumspits, net als in de meeste gevallen bij zijn club Olympique Lyon dit seizoen. Op de posities waarop hij doorbrak (linksbuiten) of werd opgeleid (nummer 10) speelt hij nog slechts in uitzonderlijke gevallen.

,,Toch voel ik me geen echte spits’’, aldus Memphis vanmiddag, in de aanloop naar de interlands tegen Duitsland (zaterdag) en België (dinsdag).



,,Ik speel er graag hoor, maar vul het op mijn eigen manier in. Ik voel me het prettigst als ik wat ruimte en vrijheid heb, om de hoeken in te duiken, of om me wat meer uit te laten zakken naar het middenveld. Ik zit er een beetje tussenin, denk ik.’’

De aanvaller van Olympique Lyon schaart zichzelf niet in het rijtje van Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy en Robin van Persie. ,,Dat waren of zijn wel echte spitsen. Ze zijn wat langer, ik ben 1,77 meter, zij speelden wat meer als een echt aanspeelpunt. Maar los daarvan: ik wil mezelf niet met dat soort grote namen vergelijken. Dat zijn legendes van Oranje. Ik voel me nog steeds een jonge speler, hoe gek dat misschien ook klinkt.’’

Ook Memphis voelt dat het sentiment rondom het Nederlands elftal langzaam aan het kantelen is, nu Koeman met een geheel nieuwe groep aan het huidige seizoen is begonnen. Van Peru werd verdiend gewonnen, tegen wereldkampioen Frankrijk in Parijs werd verloren in de Nations League. ,,Oranje krijgt langzaam weer wat kleur op de wangen’’, zei Koeman onlangs.

,,Ik voel dat ook zo, ik denk dat we een talentvolle, goede groep hebben met veel potentie’’, aldus Memphis. ,,Maar de volgende stap moet zijn dat we ook een keer een grote wedstrijd gaan winnen. Tegen Duitsland en België hebben we die kans. Ik denk dat dat heel veel kan betekenen voor het vertrouwen en voor de spirit in het team. Alleen door resultaat te halen, kunnen we uiteindelijk bewijzen dat we goed bezig zijn.’’