Voetbal Kort | ADO haalt speler uit Oekraïense competitie, seizoen Vitesse-aanvaller mogelijk voorbij

Roger Schmidt: ‘Dit was onze 49ste wedstrijd van het seizoen, we zijn geen machines’

PSV-coach Roger Schmidt had complimenten over voor FC Twente en de vechtlust van zijn eigen ploeg na de 3-3 in de Grolsch Veste. De coach vond het knap dat zijn ploeg nog het karakter toonde om zich terug te knokken na een 3-0 achterstand, maar ziet ook dat de strijd met Ajax nog moeilijker wordt.

2 april