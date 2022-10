Voetbal kort | Atlético Madrid in slotfase onderuit tegen laagvlieger, Iran oefent voor WK zonder publiek

Sébastien Haller duikt voor revalida­tie op bij Ajax: ‘Prachtig dat hij hier even kon zijn’

Sébastien Haller werkt een deel van zijn revalidatie af bij Ajax. ,,Hij heeft gevraagd om hier even te kunnen trainen, omdat hij hier een paar dagen aan het revalideren was”, vertelde trainer Alfred Schreuder van de club uit Amsterdam. ,,Dan is het prachtig dat hij hier even kon zijn.”

