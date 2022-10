Voetbal kort | Becker verliest met koploper Union van Bochum, Miedema blijft winnen met Arsenal

Luuk de Jong na nederlaag in Groningen: ‘Als je de goals zo snel weggeeft wordt het moeilijk’

PSV was vanmiddag lange tijd op jacht naar de 3-3, maar FC Groningen won uiteindelijk met 4-2. Luuk de Jong viel in de 56ste minuut in, maar kon een volgende nederlaag van PSV niet voorkomen.

16:39