Voetbal Kort | ‘Derde’ Maldini bezorgt AC Milan zege, Cillessen redt punt voor Valencia

Podcast | ‘Koeman voelt zich ontzettend miskend bij Barcelona’

24 september Een nieuwe speelronde in de eredivisie. En daar is genoeg over te bespreken in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Deze keer Maarten Wijffels en presentator Etienne Verhoeff over Ronald Koeman, het klasje Slot/Van Wonderen/Buijs en de ontwikkeling van PSV.