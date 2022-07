Voetbal kort | Gevluchte Oekraïense scheidsrechter fluit EK-finale, fotoverbod bij NAC

Owen Wijndal dolgeluk­kig met transfer: ‘Ik wilde altijd al naar Ajax’

Zijn transfer hing al jaren in de lucht, kreeg deze zomer op Ibiza pas gestalte en werd per app bezegeld door de bondscoach. Amper drie weken later gaat Owen Wijndal (22) tegen PSV op voor zijn eerste trofee. ,,Ik heb een stappenplan in mijn hoofd. Ik wilde altijd naar Ajax en kan niet wachten om prijzen te winnen.”

27 juli