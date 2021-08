Voetbal Kort | Guardiola gaat niet in op vragen over mogelijke hereniging met Bayern-spits

Na Lodeweges nu ook Henk Fraser met een geschreven briefje: romantisch, al ligt spiekge­vaar op de loer

16 augustus Het geschreven briefje beleeft een glorieuze rentree in het profvoetbal. Ook afgelopen zondag, tijdens de wedstrijd FC Utrecht-Sparta, was het weer raak. Maar is het eigenlijk wel zo slim om als trainer je tactische vondsten vast te leggen? Over de lusten en lasten van het geschreven briefje.