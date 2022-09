Voetbal kort | Heracles vier wedstrijden zonder Anas Ouahim na rode kaart

Voetbalpod­cast | ‘Op het middenveld is nog wat te winnen bij Oranje’

Op weg naar het WK in Qatar won Oranje met 0-2 in en tegen Polen. Het duel uit de Nations League gold als test voor de WK-selectie. Wie slaagden? Wie niet? Welke conclusies kunnen we eraan verbinden. Etienne Verhoeff bespreekt het met Sjoerd Mossou die in Polen bij het duel was.

23 september