Voetbal kort | Iran overstag en gaat toch langer door met bondscoach die zich plaatste voor WK

Tom Beugels­dijk gaat driejarig contract tekenen bij ambitieus Helmond Sport

Niets staat een transfer van Tom Beugelsdijk (31) naar Helmond Sport nog in de weg. De centrale verdediger is al gekeurd in het Elkerliek Ziekenhuis en tekent waarschijnlijk een contract voor drie seizoenen op De Braak. Daarmee is hij na Peter van Ooijen de tweede grote aanwinst van deze week voor Helmond Sport.

15 juli