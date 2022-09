Voetbal kort | James Rodríguez ontbindt contract in Qatar en keert terug in Europa

Bas Dost scoort voor de ogen van 4-jarig zoontje Sep: ‘Niet verwacht dat het me zoveel zou doen’

Bas Dost scoort altijd en overal. Toch was zijn doelpunt van gisteren, namens FC Utrecht tegen Vitesse, een memorabele voor hem. Voor het eerst zat zijn zoontje Sep op de tribune, toen hij als spits het doel vond. ,,Ik had niet verwacht dat het me zoveel zou doen.”

