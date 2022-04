Voetbal Kort | Jill Roord mist oefenduel Oranje door pijnlijke verstandskies, Sevilla wint spektakelstuk

video Rechter stelt Stefan de Vrij in het gelijk: oude zaakwaarne­mers moeten miljoenen betalen

Een schadevergoeding van 4,75 miljoen euro, dat is de straf die de rechtbank gepast vindt in de zaak tussen Oranje-international Stefan de Vrij en zijn voormalige zakelijke begeleiders van SEG. Dit omdat de ‘mededelingsplicht’ is geschonden in de zomer 2018 toen de verdediger transfervrij van Lazio Roma naar Internazionale verhuisde.

6 april