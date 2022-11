Voetbal kort | Justin Kluivert scoort voor Valencia, Klopp toch een wedstrijd geschorst

Chagrijn neemt toe in Amsterdam: Ajax blijft tegen Vitesse steken op gelijkspel en loopt koppositie mis

Ajax is er niet in geslaagd om de koppositie in de eredivisie te heroveren. Na de 1-2 nederlaag tegen PSV lukte het ook tegen Vitesse niet om in de Johan Cruijff Arena te winnen. Vitesse sleepte een punt uit het vuur: 2-2.

10 november