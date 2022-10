Voetbal kort | Loïs Openda schiet Lens met hattrick naar zege op Toulouse

Met video Eerste tegenwind voor Feyenoord-trai­ner Arne Slot: 'Het klopt, dit is een veel lastigere periode’

Feyenoord is dit weekeinde vrij en dus hebben de Rotterdammers een volle week om toe te leven naar Lazio Roma-thuis, een ouderwetse make or break-wedstrijd in de volle Kuip.

