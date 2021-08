Voetbal Kort | Makkelie leidt AS Monaco - Sjachtar Donetsk

Nieuw: elke dag een voetbalpod­cast van AD Sportwe­reld

12 augustus Met de eredivisie voor de deur, starten we met een dagelijkse AD Voetbalpodcast. Op alle werkdagen laten onze verslaggevers Maarten Wijffels, Mikos Gouka, Sjoerd Mossou en Johan Inan hun licht schijnen over de ontwikkelingen in de nationale en internationale voetbalwereld. De presentatie is in handen van Etienne Verhoeff.