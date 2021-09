Voetbal Kort | Mbappé verlaat Franse kamp, Van Baar financieel directeur bij PSV

Van Gaal weet basiself al: ‘Maar ik ga mijn collega Solbakken niet wijzer maken’

1 september Bondscoach Louis van Gaal weet al welke elf spelers woensdagavond in Oslo aan de aftrap zullen staan tegen Noorwegen, maar wilde dat vanmiddag op zijn persconferentie in Zeist nog niet delen met de aanwezige journalisten. ,,Ik ga mijn collega Stale Solbakken niet wijzer maken dan hij al is", zei Van Gaal, die om 16.30 uur met zijn staf en selectie richting Oslo vliegt.