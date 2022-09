Voetbal kort | Miedema begint seizoen met zege, Galatasaray aan kop in Turkije

NEC dwarsboomt opmars FC Utrecht met doelpunt­loos gelijkspel in Galgen­waard

Na twee zeges op rij leek FC Utrecht zijn draai wel gevonden te hebben. Maar gisteren, in de thuiswedstrijd tegen NEC, liet het elftal van Henk Fraser opnieuw dure punten liggen. De na rust vermakelijke wedstrijd in Galgenwaard eindigde in een teleurstellende 0-0.

21:57