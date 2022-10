Voetbal kort | Neymar helpt PSG aan zege op Marseille, Spierings en Van den Boomen belangrijk voor Toulouse

Met video Feyenoord geeft tegen Midtjyl­land opnieuw voorsprong uit handen en blijft steken op gelijkspel

Om de knock-outfase van de Europa League te bereiken moet Feyenoord vooral in de Kuip toeslaan. Maar net als in Denemarken kon de ploeg van Arne Slot een voorsprong niet over de streep trekken: 2-2.

