Voetbal Kort | Poolse leidt duel van Oranje, Eredivisie CV tegen verlenging interlandperiode Zuid-Amerika

KNVB: clubs in betaald voetbal passen staantribu­nes aan

13:53 Clubs in het betaald voetbal hoeven de staantribunes niet te sluiten als er een passende oplossing voor wordt gezocht zodat de toeschouwers kunnen zitten. Volgens de KNVB is dat afgesproken na het overleg tussen het kabinet, de burgemeesters van de speelsteden en de partijen in het betaald voetbal.