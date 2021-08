Voetbal Kort | Rangers FC schorst racistische fans voor het leven

Podcast | ‘Dat Feyenoord een wedstrijd met grote cijfers zou winnen was vorig seizoen ondenkbaar’

20 augustus Succes voor Feyenoord in de voorronde van Conference League. De ploeg won thuis met 5-0 van Elfsborg en lijkt al bijna zeker van de groepsfase. In de nieuwe AD Voetbalpodcast met Maarten Wijffels en Etienne Verhoeff is dat het onderwerp van gesprek.