Voetbal kort | Sarina Wiegman ziet weer international stoppen, Rick Karsdorp wint met AS Roma

Steven Bergwijn matchwin­ner op Het Kasteel: ‘Ik dacht: ik ga maar zwerven’

Steven Bergwijn blonk vorige week tegen FC Groningen (6-1) uit met een hattrick, op bezoek bij Sparta (0-1) was hij de matchwinner voor Ajax. De aanvaller zag dat zijn ploeg het lastig had op Het Kasteel. ,,Het was een zware wedstrijd. Maar de drie punten zijn belangrijk”, aldus Bergwijn bij ESPN.

21 augustus