Voetbal kort | Seizoen nu al voorbij voor Kieftenbeld, Duits international beticht van huiselijk geweld

Xavi Simons of de sluwe Guus Til: ‘kleine Xavi’ sollici­teert tegen FC Emmen naar basisplek bij PSV

Wat kan Xavi Simons toevoegen aan PSV? Dat was bij zijn transfer vanuit Paris Saint-Germain een logische vraag, omdat het middenveld van de club al best druk bezet was. De ploeg van Ruud van Nistelrooij lijkt met hem de ideale speler aan boord te hebben die iets kan creëren in wedstrijden die zich vooral op de helft van de tegenstander afspelen. Tegelijkertijd bleek hij zaterdag in de counter tegen FC Emmen (4-1 winst) ook zeer slagvaardig.

7:51