Voetbal kort | Speler Atalanta voorlopig geschorst vanwege dopinggebruik, Duitsers missen Bühl in halve finale

Aniek Nouwen vreesde voor einde EK na blessure: ‘Het deed zoveel pijn, dat had ik nog niet eerder gehad’

Voor Oranje-international Aniek Nouwen hing het EK in Engeland aan een zijden draad toen ze in de eerste wedstrijd geblesseerd raakte. Ze herstelde sneller dan verwacht en hoopt zaterdag op een basisplaats in de kwartfinale tegen Frankrijk.

22 juli