Voetbal kort | Tjaronn Chery doet het voor Maccabi Haifa, David Neres belangrijk voor Roger Schmidt

PSV rekent ondanks sluimeren­de interesse Manchester United op goede en gefocuste Gakpo tegen Rangers

PSV gaat er op dit moment vanuit ook in het treffen met Rangers FC gewoon over Cody Gakpo te kunnen beschikken. Hoewel sprake is van sluimerende belangstelling van Manchester United, kan Gakpo zich volgens de leiding van PSV op dit moment prima focussen op zijn prestaties bij de Eindhovense club. Dit weekend werd hij door trainer Ruud van Nistelrooij een helft gespaard tegen Go Ahead Eagles.

15 augustus