Voetbal kort | UEFA onderzoekt rellen rond Marseille - Frankfurt, Barça legt toptalent Gavi vast tot 2026

Vrouwen FC Twente kloppen Ajax in spannende strijd om Super Cup

De vrouwen van FC Twente hebben de Super Cup gewonnen. De landskampioen was in een doelpuntrijk duel met 3-2 te sterk voor bekerwinnaar Ajax. Marisa Olislagers maakte zes minuten voor tijd de winnende goal in De Grolsch Veste.

11 september