Voetbal kort | Weer tik voor Inter, WK niet in gevaar voor Marco Reus

Interview Feyenoord-spits Danilo over de vergelij­king met Ajax: ‘Ik kan dat toch wel beoordelen, of niet?’

Bij zijn doelpunt tegen Sturm Graz wil Danilo niet te lang stilstaan. De kraker tegen PSV, daarin moet het nu gebeuren. ,,We bleven lekker in het ritme van drie duels in een week.’’

17 september