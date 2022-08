Voetbal kort | Zege voetbalsters Ajax in voorronde Champions League, Chery doet het voor Maccabi Haifa

Jasper Cillessen moet weer wennen aan kunstgras in Volendam: ‘Ik had geen grip’

Doelman Jasper Cillessen moest naar eigen zeggen best even wennen bij zijn terugkeer in de eredivisie. Aan het kunstgras bijvoorbeeld, waar hij met NEC op speelde tegen FC Volendam. De bezoekers wonnen wel, met 4-1.

14 augustus