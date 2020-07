Voetbal zonder publiek went: ‘Je houdt toch van het spel?’

Door Mikos Gouka



Die wedstrijd op 16 mei: Borussia Dortmund - Schalke 04, oftewel de Kohlen­­pott-derby. De rentree van het voetbal, nadat het coronavirus enigszins onder controle was gebracht. Daar werd zo massaal naar uitgekeken, maar in de praktijk werd het voor velen lang niet wat er van werd gehoopt. Een eenzijdige wedstrijd, een leeg stadion, geen sfeer, geen kijkplezier. Dat Dortmund oogstrelend voetbal speelde? Bijzaak.



Voetballen in coronatijd, het was blijkbaar iets om aan te wennen. Maar het wende snel, met al die beslissingen in de Premier League, Serie A en de Bundesliga. Met de Europa League en de Champions League staat er de ­ komende tijd ook veel moois op het menu en vanaf nu oefenen ook de eredivisieclubs tegen elkaar in duels die bij FOX Sports te zien zijn.