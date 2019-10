Voetbaldier Advocaat kan het niet laten: ‘Ik help Feyenoord graag’

Feyenoord heeft de aanstelling van Dick Advocaat (72) als nieuwe hoofdtrainer bevestigd. De oud-bondscoach, die eerder trainer was in de Kuip, blijft tot het einde van dit seizoen. Hij volgt de maandag opgestapte Jaap Stam op.

Advocaat leidt morgenochtend zijn eerste training in Rotterdam. Die oefensessie is toegankelijk voor pers en publiek. Daarna wordt de oud-bondscoach in de Kuip gepresenteerd. Advocaat: ,,Als ik de club kan helpen, doe ik dat graag. Zoals ik dat in 2016 ook al even heb gedaan door met Giovanni van Bronckhorst mee te kijken toen het ook even wat minder ging. Ik kijk ernaar uit morgen de selectie te ontmoeten en met ze op het veld te staan.”

Troost hoefde niet lang na te denken over de aanstelling van Advocaat. ,,Met zijn ervaring, autoriteit en gedrevenheid en met een grotendeels vernieuwd assistenten-team hebben we er vertrouwen in dat we de weg omhoog vinden.”

Advocaat beloofde zijn vrouw twee jaar geleden dat hij eventueel alleen in Nederland nog wat zou doen. Bij de Hagenaar duurt het thuiszitten echter nooit lang. Hij heeft zich inmiddels gespecialiseerd in klusjes voor een paar maanden als troubleshooter. Hij deed het al twee keer bij AZ, hij deed het bij Sunderland en in 2017 ook bij Oranje in zijn derde periode als bondscoach. Kort nadat Advocaat was gestopt, stapte hij weer in bij Sparta Rotterdam. Hij wist de club samen met zijn trouwe assistent en vriend Cor Pot echter niet in de eredivisie te houden. Begin vorig seizoen hapte hij ook gretig toe toen Frans van Seumeren hem vroeg om naar FC Utrecht te komen.

Bakkati

De assistenten Jean-Paul van Gastel, Roy Makaay en Denny Landzaat vertrekken. Said Bakkati mag wel blijven. Advocaat neemt Cor Pot en John de Wolf als assistent mee. Volgens Sjaak Troost, interim technisch directeur, is de A-selectie toe aan nieuwe impulsen. ,,Met het vertrek van Jaap Stam was hét moment aangebroken om de staf op meerdere posities te vernieuwen.”